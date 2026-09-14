Vrouw gewond na val op plat dak aan in Veendam

VEENDAM – De brandweer is maandag rond 10:51 uur uitgerukt voor een melding aan de Ds. Petersenstraat in Veendam. Achter de woning was een vrouw op een plat dak uitgegleden en ten val gekomen.
Omdat de hoogwerker niet achter de woning kon komen, is het slachtoffer via de woning naar de voorkant verplaatst zodat de hoogwerker haar kon afhijsen. Ambulancepersoneel heeft haar verder behandeld.
De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.
Info en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl en Hemmo Kuiper