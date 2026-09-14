WK wielrennen 2032 naar het Noorden? “Prachtig plan, maar niet met geld voor herstel”

GRONINGEN / DRENTHE – Als het Wereldkampioenschap wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt, belooft dat een enorm volksfeest te worden. Toch klinkt er meteen een waarschuwing over het prijskaartje. Volgens Bart Kruizinga, voormalig lid van het organisatiecomité dat het WK van 2023 naar de regio probeerde te halen, mag de organisatie niet gefinancierd worden met geld uit Nij Begun. Dat vertelde hij vanochtend in de uitzending van Goud op Groningen1.

De impact van een evenement van dit formaat in onze regio is gigantisch. Kruizinga ziet de potentie van het wielerspektakel voor de regio glashelder voor zich. “Als het zou komen, dan zou het fantastisch zijn,” stelt hij. “Je zou in Vlagtwedde een Italiaanse week kunnen maken, met alle supporters. Dat gaat enorm veel teweegbrengen. Er zouden zo’n 400.000 mensen op het evenement af kunnen komen.” De spin-off, dus de extra inkomsten voor de lokale economie en het toerisme is dan ook enorm.

Duur

Daar staat echter een forse rekening tegenover. De organisatie van een WK wielrennen kost miljoenen, en de internationale wielrenunie UCI strijkt de meeste inkomsten op, want die moeten hele jaarlijkse begroting met dit evenement kloppend krijgen. Daarnaast lopen de logistieke kosten snel in de papieren. “Het is zo ontzettend duur. Je betaalt 4 euro per dranghek per dag, en je hebt er duizenden nodig,” legt Kruizinga uit.

Met name over de inzet van Nij Begun-gelden, de miljarden die bedoeld zijn voor het herstel en het aflossen van de ereschuld aan het gaswinningsgebied is Kruizinga kritisch. De SP liet zich eerder al negatief uit over de plannen, en ook Kruizinga trekt een duidelijke grens bij een subsidiebedrag van 20 miljoen euro.

“Je zou best wel wat geld uit Nij Begun kunnen halen, maar 20 miljoen is te veel. Maak van dat geld liever een regeldrukvrij gebied voor versteviging en herstel. In onze gemeente hebben we het heel erg moeilijk. Het geld zit in allerlei bulten in Groningen, maar het blijft daar hangen. Het geld is beter in te zetten in de dorpen.”

Kruizinga legt de bal dan ook bij de overheid neer met de vraag wat de politiek in Den Haag er daadwerkelijk voor over heeft: “Als het lukt, zit de minister-president straks wel mooi op de tribune.”

Mocht de regio het WK daadwerkelijk binnenhalen, dan is de resterende tijd tot 2032 keihard nodig. Niet alleen voor het geld, maar vooral voor de logistiek en de menskracht. “Je hebt al die tijd nodig om bijvoorbeeld de vrijwilligers te regelen. Dat gaat om zeker 800 functies, wat betekent dat je in totaal zo’n 3.000 mensen nodig hebt.”