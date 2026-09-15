VLAGTWEDDE – Bult gehakselde hennep in brand aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde
Om 15.40 uur vanmiddag werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde.
Daar bleek een bult pas gehakselde hennep in brand te staan.
Ook een tankautospuit van de brandweer van Bellingwolde kwam ter plaatse, evenals een tankautospuit van de brandweer van Stadskanaal.
Om de brand beter te kunnen bestrijden werd er water uit de verderop gelegen Ruiten Aa naar de brand gepompt, ook kwam er een mobiele kraan ter plaatse om de brandende hoop uit elkaar te halen.
De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een oververhitte deel van de hakselaar of de opraapwagen.
Foto’s: Geert Smit en Aike Godlieb
Bult gehakselde hennep in brand aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Bult gehakselde hennep in brand aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde