De Klinker haakt aan bij de Bioscoop 10-Daagse

WINSCHOTEN – In De Klinker worden zo’n vijf films per week vertoond, waarbij het Cultuurhuis samenwerkt met Filmliga Oldambt en Forum Groningen. Om de functie van filmhuis te onderstrepen, haakt De Klinker dit jaar aan bij de Bioscoop 10-Daagse. De landelijke campagne vindt plaats van 18 tot en met 27 september.
In het startweekend (18 t/m 20 september) krijgen alle filmbezoekers in De Klinker gratis popcorn. Bij de films die tussen 21 en 28 september worden vertoond geldt de actie: elk tweede kaartje gratis. Gedurende alle tien dagen maken bezoekers in De Klinker kans op verschillende prijzen. Filmliga Oldambt stelt 5×2 lidmaatschappen beschikbaar. Hiermee krijg je per persoon een jaar lang korting op alle films in De Klinker. Het Cultuurhuis verloot daarnaast 5×2 entreekaarten voor bezoek aan een film naar keuze in 2026. Tot slot wordt er onder deelnemers 10x een set mooie filmposters verloot.
Mix van arthouse en blockbuster
Zoals gedurende het hele seizoen is ook tijdens de Bioscoop 10-Daagse in De Klinker een mix te zien van blockbusters, arthousefilms en familiefilms. De nieuwe ‘Spider-Man’-film wordt vertoond op zaterdagavond 19 september. Hierin verandert hoofdpersonage Peter Parker zonder dat hij er controle over heeft. Hij zou daardoor wel eens de redding kunnen zijn tegen een nieuwe, onzichtbare dreiging in de stad. In de Japanse arthousefilm ‘Gohan’ (te zien op di 22 en do 24 september) wordt op een warme manier verteld over de vele levens van een hond. Voor kinderen van 6 jaar en (veel) ouder draait op woensdagmiddag 23 september de nieuwste hit in de Minions-reeks: ‘Minions & Monsters’. Deze film vol chaos en humor speelt zich af in het Hollywood van de jaren ‘20 van de vorige eeuw.
Slotdag met première
De Bioscoop 10-Daagse loopt bij De Klinker naadloos over in festival TELLERLICKER. Op zaterdag 26 september, de dag van dit festival vol livemuziek en nieuwe makers, vindt namelijk de première plaats van SODOM. Deze documentaire, een initiatief van Hugo Engwerda van Stichting Kladmuur, duikt in de spraakmakende streetartscene van Winschoten in de jaren ’80 en begin jaren ’90. De makers en verhalen achter de kunst in de stad worden in beeld gebracht met behulp van archiefbeelden, interviews en animaties. De korte film van 30 minuten wordt vertoond om 19.00 uur. Wie kaarten voor het festival koopt heeft gratis toegang tot de première.
Alle films in De Klinker tijdens de Bioscoop 10-Daagse:
Mon Oncle (vr 18 sep | 20.00 uur)
Spider-Man: Brand New Day (za 19 sep | 20.00 uur)
Gohan (di 22 en do 24 sep | 20.00 uur) 2=1
Minions & Monsters (wo 23 sep | 14.30 uur | 6+) 2=1
Mariinka (wo 23 sep | 20.00 uur | 14+) 2=1
SODOM (za 26 sep | 19.00 uur) gratis entree voor TELLERLICKER-bezoekers
De Bioscoop 10-Daagse (B10D) is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en NVPI Film, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds. Met dit landelijk evenement wordt de beleving van de film in de bioscoop en in het filmtheater extra gevierd.
Bron: Esther Bulder, De Klinker