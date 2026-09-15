Finsterwolde ontdekt eigen meesters: Tentoonstelling ‘Het Talent van Finsterwolde’ viert lokale creativiteit

FINSTERWOLDE – Binnenkort transformeren de inwoners van Finsterwolde hun eigen regio tot een bruisend cultureel middelpunt. Tijdens de komende tentoonstelling ‘Het Talent van Finsterwolde’ krijgen lokale bewoners een podium om hun verborgen talenten en artistieke creaties te presenteren. Van schilderijen en keramiek tot unieke ontwerpen en verborgen hobby’s: de diversiteit van de gemeenschap staat centraal.
Het doel van de tentoonstelling is om de creatieve rijkdom van het dorp e.o. zichtbaar te maken en buurtbewoners op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden. Veel van de deelnemers exposeren voor de allereerste keer hun werk, wat zorgt voor een verrassende en persoonlijke collectie.
26 september – 31 oktober 2026
Stefanuskerk, C.G. Wiegersweg 1, Finsterwolde
Donderdag – zondag, 10 – 17 uur
Gratis entree
Bron: Frannie Oolders