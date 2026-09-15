Gemeente bevestigt gerucht: toch inbraak in brandweerkazerne Bellingwolde

BELLINGWOLDE / SELLINGEN – Er gingen al langere tijd hardnekkige geruchten over, maar het is nu officieel bevestigd: in de brandweerkazerne van Bellingwolde is eind vorig jaar inderdaad ingebroken. Dat meldt het college van B&W van Westerwolde in het organisatieplan brandweerzorg.
Het college maakt bekend dat de inbraak al in december 2025 plaatsvond. Daarnaast is er de afgelopen periode sprake geweest van een aantal verdachte situaties rond de diverse brandweerposten in de gemeente, waarop de politie direct heeft gereageerd.
Het gerucht dat er was ingebroken in de kazerne ging al langere tijd rond in de omgeving, maar over wat er is gestolen uit de kazerne is nog altijd onduidelijkheid. Ook de gemeente hult zich in stilzwijgen hierover.
De inbraak in Bellingwolde staat niet op zichzelf. Landelijk is er al langere tijd sprake van een golf aan inbraken bij brandweerposten, waarbij criminelen het vooral gemunt hebben op kostbaar en levensreddend hydraulisch redgereedschap (zoals de bekende ‘schaar en spreider’ om slachtoffers uit bevrijden). Er is het afgelopen jaar al tientallen keren toegeslagen in kazernes door heel het land.
Recentelijk sloegen dieven in de provincie Groningen ook toe bij de brandweerkazernes in Ten Boer en Haren. De Veiligheidsregio Groningen laat weten inmiddels extra beveiligingsmaatregelen te hebben genomen voor de kazernes, maar doet daar om veiligheidsredenen geen inhoudelijke uitspraken over.