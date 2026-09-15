Gemeente Veendam geeft geen vuurwerkontheffingen tijdens jaarwisseling 2026-2027

VEENDAM – Sinds 1 augustus 2026 is de Wet veilige jaarwisseling van kracht. Hierdoor geldt tijdens de komende jaarwisseling voor het eerst een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Het doel van de wet is de jaarwisseling veiliger en rustiger te laten verlopen en het aantal vuurwerkongevallen, vernielingen, overlast en geweld tegen hulpverleners terug te dringen. Daarnaast moet het verbod de negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu verminderen.
De wet biedt ruimte voor een uitzondering. De burgemeester kan lokale verenigingen en stichtingen onder strikte voorwaarden ontheffing verlenen om tijdens de jaarwisseling op een aangewezen locatie vuurwerk af te steken. Zo moet onder meer sprake zijn van een geschikte locatie, een veiligheidsplan en voldoende veiligheidsafstanden Daarbij gelden landelijke eisen op het gebied van onder meer veiligheid, locatie en voorbereiding.
Geen ontheffingen tijdens de jaarwisseling 2026/2027
Besloten is om voor de jaarwisseling 2026/2027 geen ontheffingen te verlenen. De korte voorbereidingstijd om het gehele proces op een zorgvuldige en uitvoerbare wijze te doorlopen en verantwoord in te richten, is de belangrijkste reden om deze eerste jaarwisseling onder het nieuwe wettelijke regime geen ontheffingen te verlenen.
Voorbereiding op volgende jaarwisselingen
Het landelijke vuurwerkverbod betekent een verandering in de manier waarop we Oud en Nieuw vieren. Burgemeester Annelies Pleyte: “Ik realiseer me dat dit voor inwoners, verenigingen en andere betrokkenen wennen zal zijn. Tradities veranderen niet van de ene op de andere dag.” Met de keuze om geen ontheffingen te verlenen, wordt voor de komende jaarwisseling duidelijkheid gegeven. Tegelijkertijd wordt er ruimte geboden om voor volgende jaarwisselingen opnieuw te beoordelen welke mogelijkheden er zijn. Burgemeester Pleyte: “Ons gezamenlijke doel blijft een jaarwisseling waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen Oud en Nieuw kunnen vieren op een manier die feestelijk én veilig is.”
Bron: Gemeente Veendam