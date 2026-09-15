‘Iedereen Doet Mee!’ brengt onderwijs en opvoeding uit Zuidoost Drenthe samen in Atlas Theater

EMMEN – Op woensdag 7 oktober 2026 organiseren Samenwerkingsverband 2202 PO en Samenwerkingsverband Sterk VO-ZO Drenthe de bijeenkomst Iedereen Doet Mee! in het Atlas Theater in Emmen. Tijdens deze bijzondere avond worden de mensen die zich dagelijks inzetten voor kinderen en jongeren in het passend onderwijs in het zonnetje gezet.
Van leerkrachten en onderwijsassistenten tot intern begeleiders, schoolleiders, ondersteuningscoördinatoren, jeugdhulpverleners en andere samenwerkingspartners: allemaal dragen zij eraan bij dat kinderen en jongeren mee kunnen doen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Passend onderwijs is mensenwerk en nooit af. Iedere dag zetten professionals zich in om kansen te creëren voor kinderen en jongeren. Dat gaat vaak goed, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Soms lukt het niet direct om de best passende oplossing te vinden en lopen professionals tegen grenzen aan. Tegelijkertijd zien we iedere dag hoeveel betrokkenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen er is. Dankzij al die inspanningen gebeuren er prachtige dingen voor kinderen en jongeren. Juist daarbij staan de samenwerkingsverbanden deze avond stil: bij wat er al wordt bereikt, wat we van elkaar kunnen leren en hoe we samen kunnen blijven bouwen aan nog beter passend onderwijs.
“Passend onderwijs is mensenwerk,” zeggen de samenwerkingsverbanden. “Dagelijks zetten duizenden professionals zich met grote betrokkenheid in voor leerlingen. Met deze avond willen we onze waardering uitspreken én mensen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten, inspiratie op te doen en nieuwe energie mee naar huis te nemen.”
Ontmoeting, ontspanning en inspiratie
Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd programma met ontmoeting, entertainment, muziek, workshops en lekker eten. Een van de hoogtepunten van de avond is een optreden van Rob & Emiel, bekend van hun mix van theater, comedy, mindreading en magie.
Daarnaast kunnen deelnemers kiezen uit workshops rondom drie thema’s:
- Werkgeluk: activiteiten en workshops die bijdragen aan plezier en energie in het werk;
- Mindprikkel: inhoudelijke sessies over onderwerpen die raken aan onderwijs en ontwikkeling;
- Werktrots: praktijkverhalen van professionals die delen wat werkt, wat zij leren en waar zij trots op zijn.
Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober 2026 van 16.00 tot 21.30 uur in het Atlas Theater in Emmen. Deelname is kosteloos voor professionals en samenwerkingspartners binnen de regio van de Samenwerkingsverbanden. Aanmelden kan via je contactpersoon van jouw samenwerkingsverband.
Bron: José ten Klooster
Roel Weener (Eigen foto)