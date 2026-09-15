Jaap Kuin wil door als burgemeester: procedure voor herbenoeming gestart

PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin wil ook na 1 juni 2027 aanblijven als burgemeester van de gemeente Pekela. Dat blijkt uit een brief van Commissaris van de Koning René Paas aan de Pekelder gemeenteraad.
Op 1 juni 2027 loopt de eerste zesjarige termijn van Kuin als kroonbenoemde burgemeester formeel af. Omdat Kuin heeft aangegeven graag te willen blijven, is de herbenoemingsprocedure inmiddels officieel in gang gezet.
Gesprek in oktober
Commissaris van de Koning René Paas gaat op maandag 5 oktober aanstaande in gesprek met een delegatie van de gemeenteraad over het functioneren van de burgemeester en de wenselijkheid van een herbenoeming.
Na deze gespreksronde stelt de gemeenteraad van Pekela een vertrouwelijke aanbeveling op. Dit rapport moet uiterlijk 28 januari 2027 worden ingeleverd bij de provincie, waarna de aanbeveling vóór 1 februari 2027 door Paas wordt doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Lange staat van dienst
Jaap Kuin (57) is al ruim tien jaar het gezicht van het gemeentebestuur in Pekela. Hij begon op 1 november 2015 als waarnemend burgemeester en werd op 1 juni 2021 officieel beëdigd als burgemeester.