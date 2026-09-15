Jaap Kuin wil door als burgemeester: procedure voor herbenoeming gestart

Zomerse warmte met zon, vanavond kans op felle onweersbuien

Dinsdag Het is vandaag bijzonder warm voor medio september. De dag begint wisselend bewolkt, maar gedurende de ochtend en middag breekt de zon geregeld door. De temperatuur loopt stevig op en bereikt een zomerse waarde van zo’n 24°C tot 25°C. Er waait een matige zuidwestenwind van 3 tot 4 Bft. Pas tegen het einde van de middag en in de avond verandert het weerbeeld snel: vanuit het westen neemt de bewolking sterk toe en trekken er in de nacht enkele stevige regen- en onweersbuien over Oost-Groningen. In de loop van de nacht naar woensdag klaren de buien op en koelt het af naar een minimumtemperatuur van rond de 13°C bij een afnemende zuidwestenwind van 2 tot 3 Bft.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag klaren de buien op en koelt het af naar een minimumtemperatuur van rond de 13°C bij een afnemende zuidwestenwind van 2 tot 3 Bf

Woensdag Morgen, woensdag 16 september, heeft de streek de ergste warmte achter zich gelaten. Na een rustige start met af en toe zon wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar overdag af. Er kan landinwaarts een enkel lokaal spatje regen vallen, maar op veruit de meeste plaatsen in de regio blijft het gewoon droog. Met een middagtemperatuur van rond de 19°C tot 20°C is het een stuk aangenamer. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten van 3 Bft. In de nacht naar donderdag blijft het rustig bij een minimum van 10°C.

Tip van de redactie: Geniet vanmiddag nog van de nazomerse warmte, maar houd later op de dag de lucht en buienradar goed in de gaten als je op pad bent!