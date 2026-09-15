Kabinet eist solidariteit met Ter Apel in Troonrede

DEN HAAG / TER APEL – In de Troonrede heeft koning Willem-Alexander expliciet stilgestaan bij de crisissituatie rond de asielopvang in Ter Apel. Het kabinet doet daarin een dringend beroep op de rest van het land om solidariteit te tonen en de aanhoudende druk op Ter Apel te verlichten.
Het kabinet wil naar eigen zeggen de komende periode stevig inzetten op het terugdringen van de instroom en het aanpakken van overlastgevende asielzoekers. Tegelijkertijd benadrukte de regering dat het landelijke opvangsysteem op de korte termijn onder zware spanning blijft staan.
“Al veel te lang overvraagd”
Het kabinet richtte zich in de Troonrede rechtstreeks tot de Nederlandse gemeenten met een duidelijke boodschap over de scheve lastenverdeling in het land: “Bij alle begrijpelijke discussie die dit lokaal kan oproepen, doet het kabinet een dringend beroep op gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en al die meermalen overvraagde locaties. Grip op migratie is bij uitstek een onderwerp dat om gezamenlijkheid vraagt.”
Met deze expliciete vermelding erkent het kabinet dat de noordelijke gemeenten met alle tijdelijke opvanglocaties al een onredelijk lange periode een onevenredig grote verantwoordelijkheid dragen voor de landelijke asielopvang.
In de troonrede werd ook stilgestaan bij de toenemende polarisatie rondom de komst van opvanglocaties in andere delen van het land, waarbij de koning verwees naar recente incidenten in onder meer Loosdrecht en Engelen. Het kabinet stelt dat dreiging en geweld ontoelaatbaar zijn en dat gemeenten gezamenlijk de schouders onder het opvangvraagstuk moeten zetten om Ter Apel te ontlasten.