Kinderboekenweek: Spot aan! in bibliotheken gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Van 30 september t/m 11 oktober 2026 vieren de Groningse bibliotheken de Kinderboekenweek. Met het thema ‘Spot aan!’ worden kinderen uitgenodigd om de planken op te gaan, in hun hoofd of in het echt. Ook de bibliotheken in gemeente Stadskanaal zetten de spotlights aan met een gevarieerd programma vol voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten.
Bekijk het volledige programma en inspirerende boekentips op groningsebibliotheken.nl/kinderboekenweek.
Fantasie in de spotlight
Met het thema ‘Spot aan!’ nodigt de Kinderboekenweek kinderen uit om de planken op te gaan. Van theater, een goochelvoorstelling en workshops tot een blacklight speurtocht en een silent disco: tijdens de Kinderboekenweek ontdekken kinderen hoe verhalen uit boeken tot leven komen en hoe leuk het is om zelf de hoofdrol te spelen!
Dit is er te doen in gemeente Stadskanaal
Bibliotheek Stadskanaal
In Bibliotheek Stadskanaal staat tijdens de Kinderboekenweek een Theaterworkshop van de Maskermeiden op het programma. Kinderen ontdekken spelenderwijs de magie van theater en maskers. Een vrolijke workshop waarin fantasie, expressie en samenspel centraal staan. Ook fijn voor kinderen die het misschien spannend vinden om in de schijnwerpers te staan. Voor kinderen vanaf 8 jaar.De activiteit vindt plaats op woensdag 30 september om 15:30 uur.
Bibliotheek Musselkanaal
Daarnaast organiseert Bibliotheek Musselkanaal een theatervoorstelling van Theater Pannenkoek. Een muzikale familievoorstelling over aandacht, liefde en samen opgroeien. Een eigentijds sprookje vol humor, fantasie en muziek voor kinderen vanaf 6 jaar op donderdag 1 oktober om 15:30 uur.
Bibliotheek Onstwedde
In Bibliotheek Onstwedde staat tijdens de Kinderboekenweek een Goochelshow op het programma. Een magische familievoorstelling waarin een mysterieuze zolder vol verrassingen kinderen en ouders meeneemt in een wereld waar niets is wat het lijkt. Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. De activiteit vindt plaats op donderdag 15 oktober om 15:30 uur.
Kinderen gratis lid van de bieb
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer. Kom lezen, ontdekken, knutselen, spelen of laat je inspireren door de mooiste verhalen. In de bibliotheek staat jouw fantasie altijd in de spotlight!
Kijk voor meer informatie op groningsebibliotheken.nl/kidsgratis.
Bron: Valerie Kruijer