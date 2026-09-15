Kom naar de Boerderij van de Toekomst

WEDDE – Tijdens De Week van ons Eten is in Wedde een dag om de innovatieve boer van de toekomst te ontmoeten.
Ervaar, ontdek en experimenteer. Verwonder je over nieuwe technieken, AI, landbouwrobots en de kennis van boeren Hendrik en Brenda die dit prachtige Innovatiecentrum Weddermarke samen hebben opgebouwd.
Er zijn verschillende kinderactiviteiten, waaronder een stormbaan, schminken en je kunt stempels verzamelen voor de verschillende (informatieve) onderdelen. Heb je alle stempels verzameld? Dan krijg je een verrassing!
Ook is er een kleurwedstrijd voor leerlingen van basisscholen in Westerwolde. Kleur op je allermooist, maak een foto van je kleurplaat en mail deze naar: cittaslow@westerwolde.nl.
De winnaars worden van tevoren bekend gemaakt en krijgen een geweldige prijs op zaterdag 10 oktober!
Datum: Zaterdag 10 oktober 2026
Tijd: 12.00u – 16.00u
Locatie: Innovatiecentrum Weddermarke, Weddermarke 21, 9698 AX Wedde
Voor wie: Voor gezinnen, kinderen. Geïnteresseerden in innovatie binnen de landbouw.
Geïnteresseerden in Cittaslow: Wat is het en waar staan we voor?
Bron: Florien Wiersma