DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Op 13 september is tussen 06:50 en 14:10 uur in Weener een blauw/grijze e-bike gestolen. De fiets stond voor een bejaardentehuis aan de Mühlenstraße geparkeerd. Getuigen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien of die andere relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Tussen 6 september 11:05 uur en 12 september 18:15 uur is het raam van een vitrine aan de Zum Schöpfwerkstraat in Weener beschadigd. Getuigen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien of die andere relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Meppen
On maandag 14 september is tussen 01:45 en 04:15 uur bij een restaurant aan de Marienstraße in Meppen ingebroken. Er is contant geld, een portemonnee en een bankpas gestolen. De schade wordt geschat op een bedrag van enkele duizenden euro’s.
Tussen vrijdag 11 september 14.00 uur en maandag 14 september 08.30 uur is bij een bedrijfspand aan de Straßburger Straße in Meppen ingebroken. Er zijn koperkabels en draadgaascontainers ter waarde van een bedrag van vijf cijfers zijn gestolen.
De politie van Meppen is een onderzoek gestart en roept getuigen met informatie op contact op te nemen via 05931/9490.
Papenburg
Op maandag 14 september vond rond 16:55 uur op de Erste Wiek links in Papenburg een ongeval plaats, waarbij één persoon ernstig gewond raakte. Een 90-jarige vrouw in een elektrische rolstoel en een 88-jarige voetganger probeerden vanaf het trottoir richting Am Takelmast de straat over te steken. De 90-jarige vrouw reed over de voet van de 88-jarige. Hij raakte ernstig gewond en werd door ambulancepersoneel voor verdere behandeling naar een ziekenhuis werd gebracht.
Op donderdag 10 september vond tussen 14:15 en 15:00 uur op een parkeerplaats aan de Hauptkanal links in Papenburg een aanrijding met vlucht plaats. Een 66-jarige vrouw, rijdend in een Volkswagen Passat, zag een briefje onder haar ruitenwisser. Een onbekende had een briefje achtergelaten over schade aan de Passat, met daarin een specifieke aanwijzing over de mogelijke dader.
De politie van Papenburg (tel. 04961/9260) is op zoek naar de onbekende getuige(n) en verzoekt hen contact met hen op te nemen.