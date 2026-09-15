OPA-jaarmarkt in Oude Pekela was succes voor Damclub Winschoten

OUDE PEKELA, WINSCHOTEN – De kans om de damsport te promoten op de traditionele OPA jaarmarkt in het centrum van Oude Pekela pakte Damclub Winschoten, zaterdag 12 september, met beide handen aan.
Met ruim 100 “kramen” wordt de OPA jaarmarkt, sinds jaar en dag, goed bezocht. Deze 45e editie werd om 9:00 uur geopend door burgemeester Jaap Kuin, waarna burgervader Kuin samen met loco-kinderburgemeester Liam Schaftenaar de vlag van de gemeente Pekela ging hijsen, daarbij zorgde traditiegetrouw muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela voor de muzikale noot. Na het hijsen van de vlag werd door de talrijke toeschouwers het Pekelder volkslied enthousiast meegezongen, daarmee werd de officiële opening op feestelijke wijze afgesloten. Daarna maakte de burgemeester met zijn gevolg een rondgang over de markt, die overwegend langs het Pekelder diep was gesitueerd. Bij het gemeentehuis in Oude Pekela vond tenslotte nog een oldtimer meeting plaats.
Damclub Winschoten promoot damsport
Damclub Winschoten was in principe naar de OPA jaarmarkt in Oude Pekela afgereisd om de damsport te promoten. Dat is zeker gelukt. Over het algemeen werd positief gereageerd op de aanwezigheid van Damclub Winschoten, waarbij de liefhebbers konden aanschuiven voor een ontspannen partijtje. Evenals vorig jaar gaven vooral basisschoolleerlingen te kennen zich te willen aansluiten bij de jeugdafdeling van Damclub Winschoten op woensdagmiddag in bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Veel senioren waren eveneens enthousiast over de zogenaamde “trainingsgroep” die elke vrijdagavond vanaf 18:30 uur oefent in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. De “trainingsgroep” bestaat momenteel uit 14 leden en begint om 18:30 uur met ca. 45 minuten theorie om daarna tot ongeveer 21:00 uur een onderlinge wedstrijd te spelen.
Prijsvraag op Jaarmarkt
Als “trekker” had de damclub een prijsvraag in het leven geroepen om een inschatting te maken hoeveel damschijven in de stolpfles aanwezig waren. Veel bezoekers op de markt wilden vervolgens wel een gokje wagen. Uiteindelijk kwam mevr. J. Bakker-Stuut uit Oude Pekela als winnares uit de bus en mocht een magnetisch dambordje in ontvangst nemen.
8-tal DC Winschoten zaterdag tegen DC Fryslân 4
Zaterdag 19 september begint de eerste ronde van de Nationale damcompetitie. Klokslag 12:00 uur beginnen de wedstrijden in ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse.
In beginsel bestaan alle groepen uit 10 teams, waarbij de ereklasse wordt gevormd door
10-tallen, echter de overige klassen bestaan uit 8-tallen. Het 8-tal van Damclub Winschoten dat uitkomt in de 2e klasse A van de KNDB neemt het zaterdag 19 september “thuis” op tegen Damcombinatie Fryslân 4 uit Leeuwarden. Het tweede team van Damclub Winschoten komt zaterdag 3 oktober in actie voor de “uitwedstrijd” tegen HDC Hoogeveen. Dit zestal van Damclub Winschoten komt uit in de 3e klasse van de KNDB, samen met Wapenveld, Westerhaar en Hoogeveen.
Bron: Geert Lubberink