Open azc dag op 26 september

REGIO – Zaterdagmiddag 26 september van 13.00 tot 16.00 uur is de landelijke Open azc dag op zo’n 160 azc’s en noodopvanglocaties van het COA. Een unieke kans voor jong en oud om een opvanglocatie te bezoeken en bewoners, vrijwilligers en medewerkers te ontmoeten. De middag staat in het teken van elkaar ontmoeten en een kijkje achter de schermen nemen. Bewoners en medewerkers van de opvanglocaties verzorgen activiteiten zoals rondleidingen, informatiemarkten, proeverijen, workshops en optredens.
Deelnemende locaties provincie Groningen
Ook dit jaar valt de Open azc Dag samen met Nationale Burendag. Dat is geen toeval: beide dagen draaien om ontmoeting, verbinding en betrokkenheid bij de buurt. Door onze deuren op Burendag open te stellen, geven we omwonenden de kans om kennis te maken met bewoners en medewerkers van onze COA-locaties. Want samen maken we deel uit van dezelfde buurt. De deelnemende locaties in de provincie Groningen zijn:
Delfzijl, Groningen Canadalaan, Musselkanaal, Winschoten
Zestienduizend bezoekers uit het hele land
Vorig jaar kwamen er ruim 16.000 bezoekers naar de Open azc dag om kennis te maken met het leven in een asielzoekerscentrum. De rondleidingen trokken veel belangstelling en bezoekers konden genieten van hapjes die bewoners met zorg en trots hadden bereid. Ook de creatieve workshops en optredens werden goed bezocht. Voor jonge bezoekers waren er op sommige locaties activiteiten zoals een stormbaan en springkussens. “Het is belangrijk en waardevol om zelf te komen kijken, te proeven en de realiteit te ervaren“, aldus een woordvoerder van het COA.
Het werk van de samenwerkingspartners
Op veel locaties zijn dit jaar weer informatiestands ingericht waar bezoekers in gesprek kunnen gaan met de samenwerkingspartners van het COA zoals de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), DTenV (Dienst Terugkeer en Vertrek) of VluchtelingenWerk Nederland.
Programma: zaterdag 26 september
Kijk op de COA – Open azc dag 2026 | www.coa.nl voor meer informatie en welke locaties je kunt bezoeken. De deuren zijn van 13:00 tot 16:00 uur geopend.
Bron: COA