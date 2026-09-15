Opening Bibliotheek op Margaretha Hardenbergschool

VEENDAM – Vanmorgen werd op de Margaretha Hardenbergschool de nieuwe Bibliotheek op school officieel geopend.
De opening werd verricht door een docent samen met twee leerlingen. In de nieuwe bibliotheek was een knus leeshoekje ingericht waar leerlingen rustig konden zitten met een boek. Aan alles was gedacht: zelfs de catering werd verzorgd door twee leerlingen, die hapjes en drankjes uitdeelden tijdens de opening.
De Bibliotheek op school was al tien jaar onderweg om ervoor te zorgen dat alle scholen in de gemeente Veendam een eigen bibliotheek kregen. In maart 2027 krijgt ook De Braskörf een eigen bibliotheek. Daarmee beschikken alle scholen in de gemeente Veendam over een volwaardige voorziening.
Scholen kunnen bij de bibliotheek aangeven welke boeken zij graag willen ontvangen. De kosten worden onder andere gedekt door de gemeente Veendam, zodat elke school een collectie kan opbouwen die aansluit bij het niveau en de interesses van de leerlingen. Op deze wijze komen er steeds nieuwe boeken bij en blijft de collectie actueel voor alle leerlingen. De bibliotheek zorgt er bovendien voor dat nieuwe boeken worden voorzien van een harde kaft en een streepjescode, zodat ze stevig en goed uitleenbaar zijn.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, ParkstadVeendam.nl