Oude Pekela maakt zich op voor korenfestival

OUDE PEKELA – Oude Pekela mag zich opmaken voor een muzikale viering vol kleur, energie en saamhorigheid. Op 10 oktober 2026 opent MFC De Binding haar deuren voor het jaarlijkse Korenfestival, georganiseerd door de altijd enthousiaste en zingende gastheer: De Zwalkers uit Pekela.
Vanaf 13.30 uur barst de middag los met een vrolijke parade van stemmen, klanken en herkenbare
melodieën. Het festival brengt dit jaar een feestelijke mix van koren die elk hun eigen charme en
geluid meebrengen:
- Zanggroep Toen en Nu – nostalgie en nieuwe noten hand in hand
- Runde Zangers – krachtige stemmen met een warm hart
- Schansker Dameskoor – elegant, helder en altijd verrassend
- De Zwalkers – de trotse organisatoren die zelf het podium betreden en de zaal laten stralen
Het Korenfestival is gratis toegankelijk, zodat iedereen kan binnenlopen en zich laten meevoeren door
de muziek. Tijdens de middag is er bovendien een feestelijke verloting, met prijzen die de dag nóg
vrolijker maken.
Gratis entreekaarten zijn vooraf af te halen bij:
- MFC De Binding – Oude Pekela
- Boetiek Fleur – Oude Pekela
- Bloemenshop Jolanda – Nieuwe Pekela
De Zwalkers nodigen jong en oud uit voor een middag vol zang, plezier en verbondenheid — een
muzikale viering die de gemeenschap laat bruisen.
Bron: Bestuur De Zwalkers