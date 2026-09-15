Pekela ‘geen fan’ van WK-bid uit Nij Begun-pot: “Maar we zijn er niet voor gaan liggen”

PEKELA / GRONINGEN – Het college van Pekela ziet de miljoenenbijdrage uit het herstelfonds Nij Begun voor de komst van het WK Wielrennen 2032 absoluut niet zitten. B&W hadden “vanaf dag één grote bedenkingen”, zo maakte burgemeester Jaap Kuin dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Toch besloot Pekela zich niet dwars te liggen.
“We stonden daar redelijk alleen in”, verklaarde Kuin tegenover de gemeenteraad. Uit solidariteit met de andere Noord-Nederlandse gemeenten en de provincie besloot Pekela het bid niet te blokkeren.
20 miljoen uit economische agenda Nij Begun
De kandidatuur van Groningen en Drenthe om het mondiale wielerevenement in 2032 naar het Noorden te halen, zorgt al dagen voor felle maatschappelijke en politieke discussie in de regio. Voorstanders wijzen op de enorm verwachte economische en toeristische uitstraling, een half miljoen bezoekers langs het parcours en circa 250 miljoen televisiekijkers wereldwijd.
Kritiek is er echter op de financiering. Om de organisatie financieel rond te breien, is 20 miljoen euro gereserveerd uit de Economische Agenda van Nij Begun, het fonds dat is opgericht als herstel en compensatie voor de gaswinning in Groningen.
Hoop gevestigd op India
Over de kandidatuur is achter de schermen tot twee keer toe intensief overlegd tussen de Groningse en Drents gemeenten. Pekela liet daarin vanaf het begin haar grote twijfels horen over het gebruik van herstelgelden voor een sportevenement. Toen bleek dat er bij de overige gemeenten wél een ruime meerderheid voor het plan was, koos het Pekelder bestuur er ten gunste van de regionale samenwerking voor om het initiatief niet te blokkeren. De aanvraag werd ingediend door de provincie Drenthe, de gemeente Assen, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en de minister. Den Haag was volgens Kuin ook bereid om “co-financiering” erbij te doen.
Voorstanders hopen op toewijzing door de internationale wielerunie UCI, maar Kuin sprak in de raad een heel andere wens uit. Hij hoopt openlijk dat de enige overgebleven concurrent, India, het evenement toegewezen krijgt. In dat geval valt de gereserveerde 20 miljoen euro namelijk weer vrij voor andere, directere plannen voor de regio.
De beslissing over wie het WK Wielrennen in 2032 mag organiseren valt op 23 september tijdens het congres van de wielerbond UCI in het Canadese Montréal.