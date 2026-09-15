Provincie Groningen brengt advies uit over opslagplan waterstof Zuidwending

GRONINGEN – De provincie Groningen heeft, in afstemming met de gemeenten Veendam en Pekela en waterschap Hunze & Aa’s, advies uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het opslagplan van EnergyStock B.V. (Gasunie) voor waterstofopslag in Zuidwending.
Eerste grootschalige ondergrondse opslag waterstof
EnergyStock wil waterstof opslaan in de uitgeloogde zoutcaverne A5 in Zuidwending. Een caverne is een holte in de grond. Uit deze caverne is sinds 2010 zout gewonnen door Nobian. Het gaat om de eerste grootschalige ondergrondse opslag van waterstof in Nederland. Deze ontwikkeling is van belang voor de energietransitie. De caverne A5 is oorspronkelijk ontwikkeld voor aardgasopslag, maar daarvoor nooit gebruikt. Na caverne A5 zal er (naar verwachting) via een andere aanvraag ook een opslagplan worden ingediend voor cavernes A9, A10 en A11. Hiermee worden in totaal vier of vijf opslagcavernes gerealiseerd voor waterstofgas op de locatie Zuidwending.
Positief advies, wel voorschriften om veiligheid te waarborgen
Zowel TNO-Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) als het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseren positief over het opslagplan. SodM adviseert wel om bij eventuele instemming voorschriften op te nemen om de veiligheid blijvend te waarborgen. De strekking van ons advies is dat we positief tegenover de waterstofopslag in caverne A5 staan, zolang dit veilig en verantwoord gebeurt. Wij onderschrijven de adviezen van TNO-AGE en SodM en adviseren om de door SodM voorgestelde voorschriften op te nemen bij een eventueel instemmingsbesluit.
Werken aan een duidelijke toekomstvisie
Ook wijst de provincie op de bredere maatschappelijke context. De impact van de gaswinning uit het Groningenveld heeft geleid tot een afgenomen vertrouwen in mijnbouwactiviteiten. Daarom vindt de provincie het belangrijk dat er samen met inwoners, overheden en andere betrokken partijen wordt gewerkt aan een duidelijke toekomstvisie voor het gebied. Hier wordt momenteel aan gewerkt samen met de gemeenten Veendam en Pekela, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bewonersgroepen. In deze gebiedsvisie moet onder andere ook aandacht zijn voor de manier waarop het landschap verandert door dit soort projecten.
Bron: Provincie Groningen