Tentoonstelling 70-jarig bestaan Fotoclub De Cycloop

STADSKANAAL – Op donderdagavond 8 oktober wordt in Museum van de Streek in Stadskanaal een nieuwe tentoonstelling geopend in het Kunst van Knoalsters-kabinet. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan exposeert de jubilerende fotoclub De Cycloop hun werk in het Museum.
De fotoclub werd in 1956 opgericht in een tijd dat fotografie nog niet voor iedereen vanzelfsprekend was. Het was het analoge tijdperk: foto’s werden gemaakt met een fotorolletje in een camera, waar dan 12, 24 of 36 foto’s mee gemaakt konden worden. De ‘experts’ onder de leden van de club hadden zelf een Donkere Kamer waar ze hun foto’s zelf konden afdrukken.
Tegenwoordig is het maken van foto’s niet meer weg te denken uit het alledaagse leven. Vrijwel iedereen heeft met zijn mobiele telefoon ook een camera op zak, die soms zelfs nog betere foto’s maakt dan een spiegelreflexcamera. De leden van de fotoclub proberen echter nog altijd net dat beetje meer van een foto te maken: goed kijken, belichten en op het juiste moment afdrukken zijn voor hen nog altijd een kunst.
In het Kunst van Knoalsterskabinet zijn foto’s te zien van de fotoclub. Dat geeft een divers beeld van de verschillende onderwerpskeuzen van de club. Daarnaast zal er komend najaar ook geëxposeerd worden in het gemeentehuis te Stadskanaal en vanaf januari 2027 in het Refaja Ziekenhuis.
De tentoonstelling is tot en met 5 december te bekijken in ’t Dok. Sinds december 2025 wonen het Museum van de Streek en de Bibliotheek hier samen onder één dak. U bent van harte welkom de opening bij te wonen op 8 oktober om 19.00 uur.
Bron: Museum van de Streek