Vanavond raadsvergadering Pekela

PEKELA – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Pekela in MFC De Binding.
Na een besloten inforaad, begint de raadsvergadering om 20.30 uur.
Dit is LIVE te volgen via het YouTube-kanaal van de gemeente: https://www.youtube.com/@gemeentepekela/streams
Benieuwd naar de volledige agenda? Klik HIER
De vergadering is ook live te volgen via Radio Westerwolde en via de website van www.westerwoldeactueel.nl
Wil je thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/
Bron: Gemeente Pekela