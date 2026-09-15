Vier Groningse vrouwen die de wereld veranderen krijgen gezicht in boek

GRONINGEN – Geschiedenisdocente Marlot Akkermans brengt de verhalen van de bekende Groningse vrouwen Etta Palm, Aletta Jacobs, Julia Culp en Anda Kerkhoven tot leven in haar boek ‘Vier vrouwen (die de wereld veranderden)’, dat is gericht op jong en oud. Met behulp van een crowdfundingactie is het de bedoeling dat het eind november dit jaar uitkomt bij de Groningse uitgeverij Palmslag.
Vanuit het perspectief van deze Groningse vrouwen zelf vertelt Marlot hoe zij grenzen verlegden en de weg vrijmaakten voor verandering: in de politiek, het hoger onderwijs, op het podium en in het verzet. Daardoor kun je als lezer, heel eventjes, in de huid van deze vrouwen kruipen en voelen wat zij hebben gevoeld. “Je zult versteld staan van hun dapperheid, kracht en ongelooflijke koppigheid. Oh ja, en hun eigenwijsheid. Want eigenwijs waren ze, deze vier vrouwen. Gelukkig wel”, weet Marlot vol enthousiasme te vertellen.
Grenzen verleggen
Terwijl je leest, reis je met Etta, Aletta, Julia en Anda door de achttiende, negentiende en twintigste eeuw en ontdek je hoe vrouwen van toen de weg hebben gebaand voor onze samenleving van nu en hoe zij grenzen verlegden en de weg vrijmaakten voor verandering: in de politiek, het hoger onderwijs, op het podium en in het verzet. Marlot is daar heel stellig over: “Na hen was niets meer hetzelfde!”
Illustraties van VAAF
Door de kenmerkende illustraties van VAAF, een Gronings illustratie-duo bestaande uit Lotte Masker en Jonna Bo Lammers, krijgen de vrouwen een gezicht. Hun tekeningen maken het boek dan ook extra bijzonder.
Geschiedenisdocente
Marlot Akkermans is geschiedenisdocente op de pabo aan de Hanzehogeschool Groningen. Alleen, maar vaak ook samen met haar vader Titus Akkermans, vertelt ze over de geschiedenis van Groningen. Dat doet ze onder meer in haar podcast ‘Groningse Geschiedenis’ en op Instagram @marlot.geschiedenis.
Crowdfunding
Er komt heel wat kijken bij het uitgeven van een boek. Daarom is Marlot samen met uitgeverij Palmslag gestart met een crowdfundingcampagne. Met het bedrag dat hiermee opgehaald wordt, kan er aan de slag gegaan worden met onder meer de redactie, het ontwerp, het drukwerk, de distributie en de promotie van ‘Vier vrouwen’. Doneren kan nog tot en met 15 oktober via Voordekunst.nl. Iedere persoon of organisatie die dat doet, krijgt daar een beloning voor terug.
Bron: Maurice van Dijk uitgever Palmslag