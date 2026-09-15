Vuurwerk over? Inleveren kan gratis en anoniem in Winschoten

WINSCHOTEN – Inwoners die nog vuurwerk in huis hebben waar ze vanaf willen, kunnen dit op vrijdag 25 september gratis en anoniem inleveren in Winschoten. De gemeente Oldambt organiseert die dag een speciale inleveractie.
Het vuurwerk kan tussen 08.00 en 13.00 uur worden ingeleverd aan het Oostereinde 16 in Winschoten. Een afspraak maken is niet nodig. Wie vuurwerk inlevert, krijgt hiervoor geen boete. Dat geldt ook voor vuurwerk dat al eerder verboden was.
Sinds 1 augustus gelden in Nederland nieuwe regels voor vuurwerk. Daardoor mag bijna al het consumentenvuurwerk niet meer in bezit zijn. Klein F1-vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, blijft wel toegestaan.
De gemeente benadrukt dat het vuurwerk veilig naar de inleverlocatie moet worden vervoerd. Meer informatie over de inleveractie en de regels voor het veilig vervoeren van vuurwerk is te vinden op leverjevuurwerkin.nl.