Zangformatie Link! verzorgt concert in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Op zondag 27 september verzorgt Zangformatie Link! een concert in de Semsstraatkerk.
Zangformatie Link! uit Drenthe staat garant voor een bijzondere muzikale belevenis. De groep bestaat uit enthousiaste zangers en zangeressen die samen de uitdaging zoeken in vocale muziek op hoog niveau, onder leiding van Tekke Withaar.
Van klassiek tot modern, van bekend tot verrassend onbekend: LINK! Brengt een veelzijdig repertoire waarin ieders stem telt. Soms a capella, soms met begeleiding, maar altijd met passie en plezier.
Om 14.30 uur gaat de deur open en bent u welkom voor een kopje koffie of thee.
Meer info op de website van Zangformatie LINK!
Bron: Stichting Vrienden Semskerk, Grieta Vosselman