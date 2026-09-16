Blauwestad viert Burendag 2026 met live muziek en speciaal nieuw wandellied voor Tocht om de Noord

Rustige woensdag met afwisseling van zon en wolken, morgen meer neerslag

Woensdag De woensdag start weer rustig. Overdag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af in Oost-Groningen. Op een enkele forse lokale regenbui na blijft het in de streek veruit de meeste tijd droog. Na de warme temperaturen van gisteren doet het kwik een stap terug: de maximale middagtemperatuur komt uit op een hele aangename 19°C tot 20°C. Er waait een matige wind uit het westen tot zuidwesten van 3 Bft.

Vanavond en Vannacht Gedurende de avond neemt de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe. In de nacht naar donderdag raakt het zwaar bewolkt en stijgt de kans op wat lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur daalt niet verder dan een graad of 12°C bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richtingen van 2 tot 3 Bft.

Donderdag Morgen, donderdag 17 september, verloopt aanzienlijk grijzer. De ochtend start bewolkt met lokaal wat regen of lichte neerslag. Ook in de middag blijft de bewolking overheersen en kan er af en toe nog een bui over de streek trekken, al droogt het tegen het einde van de middag vanuit het noordwesten langzaam op. De temperatuur bereikt een maximum van rond de 18°C bij een matige zuidwestenwind van 3 tot 4 Bft. In de nacht naar vrijdag klaart het lokaal op bij 10°C.

Tip van de redactie: Woensdag is een prima dag voor een buitenactiviteit, maar houd later op de dag de lucht en buienradar goed in de gaten als je op pad bent!