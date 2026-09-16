Blauwestad viert Burendag 2026 met live muziek en speciaal nieuw wandellied voor Tocht om de Noord

BLAUWESTAD – Op zaterdag 26 september 2026 staat Blauwestad in het teken van ontmoeting, verbinding en muziek.
Tijdens deze landelijke Burendag passeren de wandelaars van de bekende Tocht om de Noord het Groningse dorp.
Om de lopers feestelijk aan te moedigen en (nieuwe) bewoners met elkaar in contact te brengen, wordt er vanaf 11.00 uur een gezellig evenement georganiseerd bij de Wilgenborg in Blauwestad.
De absolute primeur van de dag is de presentatie van een speciaal geschreven Groningstalig nummer door het duo Grunneger Goud, dat speciaal voor deze editie van de Tocht om de Noord is gecomponeerd.
Exclusieve presentatie van nieuw wandellied onder het motto “Samen wonen, samen leven, samen vieren!” belooft het een feestelijke dag te worden voor jong en oud. ‘Muziek dat u raakt’ brengt deze dag een gevarieerd programma:Grunneger Goud:
Dit bekende akoestische duo presenteert live hun gloednieuwe, speciaal voor de Tocht om de Noord geschreven Groningstalige nummer. Daarnaast spelen zij hun vertrouwde covers en eigen luisterliedjes.
Popkoor KLAZ:
Dit enthousiaste koor – wat letterlijk staat voor ‘Koor Lekker Avondje Zingen’ – zorgt voor een energieke en herkenbare muzikale omlijsting langs de route.
Praktische informatieEvenement:
Burendag 2026 / Tocht om de NoordDatum: Zaterdag 26 september 2026
Tijd: Vanaf 11.00 uur (live muziek en presentatie)
Locatie: Wilgenborg, Blauwestad
Toegang: Gratis, iedereen is van harte welkom!
Bron: Koos van Loenen