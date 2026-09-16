Broers Franzen in het zonnetje gezet voor zwemprestaties bij Special Olympics

OUDE PEKELA – Damian (21) en Tristan (18) Franzen uit Oude Pekela zijn woensdag 16 september door wethouder Eddie Jonker in het zonnetje gezet. De broers werden gehuldigd vanwege hun mooie prestaties tijdens de Special Olympics in Hoofddorp (Noord-Holland) eerder dit jaar.
Tijdens een kleinschalige bijeenkomst stonden familie, trainers en andere betrokkenen stil bij het succes van de zwemmers. Samen werd genoten van een gebakje om de prestaties van Damian en Tristan te vieren.
De broers uit Oude Pekela zwemmen bij zwemvereniging De Brug in Veendam. Beiden maakten enkele jaren geleden de overstap van judo naar wedstrijdzwemmen. Inmiddels behoren zij tot de betere zwemmers binnen de Special Olympics.
Damian nam voor de vierde keer deel aan de Special Olympics. Eerder kwam hij ook al uit op wedstrijden in onder meer Nijverdal (Overijssel) en op Curaçao. In Hoofddorp behaalde hij een zilveren medaille op de teamestafette en een bronzen medaille op de borstcrawl. Daarnaast eindigde hij als vierde op de schoolslag. Extra bijzonder was dat Damian door zijn snelle tijden werd ingedeeld in een van de sterkste series van het toernooi.
Voor Tristan was het zijn eerste deelname aan de Special Olympics. Aanvankelijk was hij niet van plan om te gaan wedstrijdzwemmen, maar op aandringen van zijn oudere broer besloot hij toch eens mee te trainen. Dat bleek een schot in de roos. Na vier jaar fanatiek trainen behaalde hij in Hoofddorp direct indrukwekkende resultaten: goud op de schoolslag en zilver op zowel de borstcrawl als de teamestafette.
Wethouder Eddie Jonker sprak zijn waardering uit voor de prestaties van de broers: ‘Damian en Tristan hebben laten zien wat je met inzet, doorzettingsvermogen en plezier in sport kunt bereiken. Daarmee zijn ze een prachtig voorbeeld voor anderen. We zijn trots dat zij Pekela zo hebben vertegenwoordigd.’
De gemeente feliciteert Damian en Tristan van harte met hun behaalde resultaten en wenst hen veel succes en plezier bij toekomstige sportieve uitdagingen.
Bron: Gemeente Pekela