Een griezelverhaal uit Groningen

GRONINGEN – M.J.J. Schneiders schreef een griezelverhaal dat zich afspeelt in het Groningse landschap.
Wanneer een historicus hoort over een verlaten boerderijtje waar niemand durft te komen, besluit hij uit interesse op onderzoek uit te gaan. En hij ontdekt meer dan hij had verwacht… veel meer dan hem lief is. Hoewel het verhaal fictief is en gebaseerd op een droom, zijn ook bepaalde gebeurtenissen die plaatsvonden vlak na de bevrijding in 1945 een inspiratiebron geweest. Die historische achtergrond geeft het bovennatuurlijke verhaal een extra lading.
Een gerucht over een plek waar niemand durft te komen. Een tragedie waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag merkbaar zijn. Oude dorpsgeheimen en het verhaal over een vrouw, een verhaal dat men slechts fluisterend durft te vertellen.
Johan van Elten voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot dit soort verhalen over geesten en spookhuizen. Als zelfverklaard spokenjager bezoekt hij zulke locaties met een mengeling van nieuwsgierigheid en opwinding. Gefascineerd door bijgeloof dat zelfs tot in onze moderne tijd hardnekkig blijft voortleven. Wanneer hij hoort over een verlaten boerderijtje in een uithoek van Groningen denkt hij weer een leuk en intrigerend projectje te hebben gevonden. Maar niet elk verhaal is bedoeld om te vermaken. Soms is een verhaal bedoeld om te waarschuwen. Want bijgeloof blijkt soms akelig echt en de duisternis maar al te werkelijk……..
Over de auteur
M.J.J. Schneiders is geboren en getogen in de provincie Groningen. Van jongs af aan had hij al een fascinatie voor het lezen (en vertellen) van griezelverhalen, sagen en legendes. Het idee voor het schrijven van “Ze lacht niet meer” ontstond eigenlijk per ongeluk toen hij een kort verhaal op papier wilde zetten om ’s avonds te vertellen aan vrienden tijdens een gezamenlijke vakantie. Naast lezen houdt hij van wandelen in de natuur, films kijken en op vakantie gaan. Daarbij zijn zijn eigen land én Engeland zijn favoriete bestemmingen.
Titel: Ze lacht niet meer – Soms is de duisternis echt
Auteur: M.J.J. Schneiders
Verschijningsdatum: 18-09-2026
ISBN: 9789465443249
Bron/foto’s: Uitgeverij Boekscout uit Soest