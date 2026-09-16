Feiten en fabels over vaccineren centraal tijdens lezing in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Welke vaccinaties zijn belangrijk als je ouder wordt? Hoe werkt het immuunsysteem en wat is feit of fabel als het gaat om vaccineren? Tijdens de interactieve lezing ‘Vaccineren: feiten en fabels’ op donderdag 1 oktober om 14:00 uur biedt Bibliotheek Veendam bezoekers heldere en betrouwbare informatie over vaccinaties voor volwassenen.
Steeds vaker worden vaccinaties aangeboden die kunnen bijdragen aan een gezond en vitaal leven. Toch roept dit onderwerp ook veel vragen op. In deze lezing, ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Immunisatie Stichting, geeft een ervaren spreker uitleg over het veranderende immuunsysteem, het belang van preventie en de verschillende vaccinaties die voor oudere volwassenen beschikbaar zijn.
Naast informatie is er volop ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Bezoekers ontvangen praktische hulpmiddelen, waaronder een overzicht van aanbevolen vaccinaties, een gesprekshulp voor het overleg met de huisarts en tips om het onderwerp ook thuis bespreekbaar te maken met kinderen en kleinkinderen.
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich goed wil informeren en zelf weloverwogen keuzes wil maken over gezondheid en preventie. De lezing vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Veendam. Deelname is gratis.
De lezing maakt deel uit van een reeks informatieve bijeenkomsten die Bibliotheek Veendam in 2026 organiseert. Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van Bibliotheek Veendam.
Bron: Maaike Hermse