Flip en Mina Nomden-Lukens vieren 60 jaar huwelijk

BELLINGWOLDE – Flip en Mina Nomden-Lukens uit Bellingwolde vieren vandaag hun diamanten huwelijksjubileum.Burgemeester Jaap Velema kwam namens de gemeente Westerwolde langs om het echtpaar te feliciteren. Hij overhandigde daarbij een ingelijste kopie van hun huwelijksakte.

Filippus (Flip) Nomden werd op 13 september 1940 geboren in Oude Pekela en Mina Lukens op 6 maart 1943 in Onstwedde. Op 16 september 1966 traden zij in het gemeentehuis van Stadskanaal in het huwelijk. Een broer van zowel de bruid als de bruidegom was getuige bij de huwelijksvoltrekking.

De eerste ontmoeting vond enkele jaren eerder op een koude zondagavond plaats. De toen twintigjarige Flip was samen met zijn buurjongen en goede vriend op stap. Op weg naar Veendam fietsten ze langs de ijsbaan in Pekela en besloten daar even te gaan kijken. Voor hen fietsten twee meisjes: Mina en haar nichtje, die ook goed bevriend waren.

De jongens raakten met de meisjes aan de praat en fietsten samen verder. Bij Nieuwe Pekela moesten Flip en zijn vriend kiezen: rechtsaf richting Veendam of linksaf richting Onstwedde. Ze kozen voor Onstwedde. Onderweg hadden ze ook al bepaald wie voor welk meisje ging. Flip koos voor Mina.

De meisjes werden thuisgebracht. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was, mochten de jongens niet zomaar mee naar binnen. Mina’s vader bleek echter vooruitstrevend. Omdat het die avond bijzonder koud was, nodigde hij de jongens uit voor een kop koffie. Mina was op dat moment vijftien jaar.

Ruim zestig jaar later zijn Flip en Mina, evenals hun twee vrienden, nog altijd samen. Ze vestigden zich na hun huwelijk aan de Lijsterlaan in Bellingwolde. Flip begon zijn loopbaan als onderwijzer aan een basisschool in Musselkanaal. Na het behalen van zijn aktes voor biologie en Engels werd hij aangesteld als leerkracht aan de toenmalige ulo in Bellingwolde. Omdat er al een docent Engels was, gaf hij daar biologie en economie, dat destijds nog boekhouden en handelsrekenen werd genoemd.

Flip bleef tot zijn pensionering aan de school verbonden. De school veranderde in de loop der jaren van naam en werd later de Martin Luther King-mavo en uiteindelijk het Dollard College, afdeling Bellingwolde.

Ook buiten het onderwijs was Flip actief. Vlak bij de Lijsterlaan ligt een stuk gemeentegrond waar in 1967 samen met buurtgenoten volkstuintjes werden aangelegd. Daar is hij nog regelmatig te vinden. Er worden verschillende soorten groenten verbouwd. Een bijzondere plaats nemen de pronkbonen in. Daarvan worden op ouderwetse wijze snijbonen gemaakt en in het zout bewaard in een Keulse pot.

Het pootgoed van de bonen komt oorspronkelijk nog van Flips vader. Elk jaar worden enkele bonen bewaard om het volgende voorjaar te kunnen worden gepoot. De tuin leverde in het verleden ook een praktisch probleem op. Toen het echtpaar een keer met vakantie wilde vertrekken, waren de tuinbonen nog niet klaar om geoogst te worden. De dochters kregen daarom de opdracht om tijdens de vakantie de bonen te oogsten. Flip had het liefst gezien dat de oogst voor vertrek binnen was geweest.

Reizen deden Flip en Mina vroeger regelmatig. In 1975 gingen ze voor het eerst met drie caravans op pad. Samen met collega’s Schortinghuis en Schulting en hun gezinnen maakten ze een zes weken durende reis door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Later werden ook vakanties doorgebracht op campings in Frankrijk en Zwitserland. Het paar kijkt daar met plezier op terug.

Ook aan hun trouwdag hebben ze mooie herinneringen. Na de huwelijksvoltrekking was er een receptie bij Alveringh in Alteveer, waar ’s avonds ook de bruiloft plaatsvond. Tijdens de receptie kwamen veel leerlingen van Flip langs. Zij waren vanuit Bellingwolde op de fiets naar Alteveer gekomen. Op de tafels stonden, zoals dat in die tijd gebruikelijk was, glazen met sigaretten en sigaren. Toen de leerlingen weer naar huis waren, waren de glaasjes leeg.

Na enkele jaren aan de Lijsterlaan verhuisde het echtpaar naar de Wielewaallaan. Daar kwamen ook enkele collega’s van Flip te wonen. Schortinghuis, Schulting en Smid huurden er eveneens een woning. Later kochten de vier collega’s hun woningen. Zo woonden vier leerkrachten naast elkaar.

Flip en Mina hebben twee dochters, twee kleindochters, twee kleinzonen en sinds ongeveer een jaar ook een achterkleinzoon, Noud. Van hem genieten ze volop.

Hoewel Mina momenteel herstelt van een heupoperatie, kijken beiden nog actief en betrokken naar het leven. Tijdens het bezoek van burgemeester Velema werden volop herinneringen opgehaald aan hun jeugd, hun huwelijk, het onderwijs en de vele jaren die zij samen in Bellingwolde doorbrachten.

Foto’s: Jan Glazenburg