FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Zaterdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt om 9.00 uur uitgezonden en op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur herhaald.
Deze week zijn Henk Copinga en Nanno Levenga te gast.
Op 29 september wordt vanaf 13.00 in de Broeckhof in Zuidbroek een seniorenconferentie gehouden.
Het centrale thema dat behandeld gaat worden is: ‘Zo wil ik wonen’. Vanuit diverse invalshoeken wordt het thema belicht.
In Focus komen de heren Henk Copinga van zaVie en Nanno Levenga namens de seniorenorganisaties ANBO-PCOB en Senioren Groningen vertellen over de komende conferentie.
Wil je meer weten, luister aanstaande zaterdag en dinsdag.
Muziek keuze: Guus Meeuwis, Marco Schuitmaker en nog veel meer
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal