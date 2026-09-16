Geen strafzaak na drama Valthermond

VALTHERMOND – Het politieonderzoek in het drama dat maandag 14 september in Valthermond plaats vond wordt op korte termijn afgerond.
Maandag 14 september trof de politie rond 17.40 uur in een woning aan de Kleine Turfstraat een zwaargewonde vrouw aan. Zij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tegelijkertijd werd in het water nabij de woning een zwaargewonde man aangetroffen. De hulpverlening en reanimatie werden direct gestart, maar dit mocht niet meer baten. De man is ter plaatse overleden.
Rechercheurs en medewerkers van de forensische opsporing deden onderzoek in en rondom de woning en op de locatie waar de man is aangetroffen. De man en de vrouw woonden op hetzelfde adres. Uit het onderzoek is gebleken dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk is verwond door haar partner. De man die zwaargewond in het water nabij de woning werd aangetroffen en daar is overleden, was haar partner. Hij heeft buiten de woning suïcide gepleegd. Er zijn geen aanwijzingen dat er anderen betrokken zijn geweest bij het verwonden van de vrouw.
Omdat de verdachte is overleden, komt het niet tot een strafzaak. Het politieonderzoek zal op korte termijn worden afgerond. Politie en Openbaar Ministerie zijn daarom verder terughoudend met mededelingen over de zaak. Nabestaanden zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.
Bron: Politie Drenthe