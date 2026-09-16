Hengelaarsclub Ter Apel viert 100-jarig bestaan

TER APEL – Hengelaarsclub Ter Apel (H.C. Ter Apel) bestaat dit jaar 100 jaar. Een bijzondere mijlpaal die de vereniging op zondag 27 september viert met een jubileumbijeenkomst in Buurthuis ’t Streekje in Ter Apel. Leden, oud-leden, relaties en andere betrokkenen zijn van harte welkom om deze bijzondere verjaardag samen met de vereniging te vieren.
H.C. Ter Apel werd in 1926 opgericht en is in een eeuw tijd uitgegroeid van een kleine lokale hengelaarsclub tot een vereniging met inmiddels meer dan 1.700 leden. In die honderd jaar is er veel veranderd binnen de hengelsport, maar de gezamenlijke passie voor vissen en het verenigingsleven zijn gebleven.
Tijdens de jubileumbijeenkomst wordt daarom niet alleen feestgevierd, maar ook teruggeblikt op de geschiedenis van de vereniging en de hengelsport in Ter Apel. Gedurende de middag worden verschillende presentaties en lezingen verzorgd. Ook voor de jeugd zijn er activiteiten.
Naast het programma is er vooral volop gelegenheid voor leden, oud-leden en andere betrokkenen om elkaar te ontmoeten, herinneringen op te halen en samen vooruit te kijken naar de toekomst van de vereniging en de hengelsport in de regio.
Het officiële gedeelte van de jubileumviering begint rond 14.00 uur. Voor eten en drinken wordt gedurende de middag gezorgd.
Aanmelden
De jubileumbijeenkomst vindt plaats op zondag 27 september 2026 bij Buurthuis ’t Streekje, Markeweg 27 in Ter Apel. De inloop begint om 13.00 uur en het programma duurt tot ongeveer 18.00 uur.
In verband met de organisatie en catering vraagt H.C. Ter Apel bezoekers om vooraf te laten weten dat zij aanwezig zijn en met hoeveel personen. Aanmelden kan via een bericht aan de vereniging of via de Facebookpagina van H.C. Ter Apel.
H.C. Ter Apel hoopt op 27 september samen met veel leden, oud-leden en andere betrokkenen stil te staan bij een eeuw hengelsport in Ter Apel en er vooral een mooie en feestelijke middag van te maken.
Bron: H.C. Ter Apel