DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren brak rond 21:05 uur brand uit in een bedrijfsgebouw aan de Am Nordhafen in Papenburg. Een medewerker van het bedrijf zag rook uit het gebouw komen. Brandweerlieden van de vrijwillige brandweerkorpsen van Aschendorf en Papenburg Untenende ontdekten vervolgens een smeulende rest. Volgens het huidige onderzoek is de brand veroorzaakt door een technisch defect. Er zijn geen gewonden gevallen.
Meppen
Bij een ongeval op de Frankfurter Straße in Meppen is gistermiddag om 14.40 uur een 41-jarige motorrijder geond geraakt. De 41-jarige reed, samen met een 45-jarige vrouwelijke motorrijder, op de Frankfurter Straße (L48) vanuit de richting Wesuwe naar Meppen.
Een 61-jarige man reed met zijn vrachtwagen voor hen uit. Toen de vrachtwagen een tractor wilde inhalen, remde de 45-jarige motorrijder abrupt. De 41-jarige motorrijder verloor de controle over zijn motor, sloeg over de kop en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Alle andere betrokkenen bij het ongeval bleven ongedeerd.