Motorrijder overleden bij ongeval Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM – Bij een ongeval op de Veenakkers is gistermiddag een motorrijder om het leven gekomen.
Rond 12.45 uur kregen de hulpdiensten een melding van een ongeval met een motor op een motorcrossterrein aan de Veenakkers in Emmer-Compascuum. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse.
De bestuurder van de motor is bij het ongeval zo ernstig gewond geraakt, dat hij ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden.
De identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.