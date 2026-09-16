Nedmag Moonlightwalk op 25 september

VEENDAM – De Veendammer Lionsclub organiseert voor de negende maal de Nedmag Moonlightwalk. Op vrijdagavond 25 september vindt de negende editie van dit evenement plaats.
De route heeft een lengte van circa zes kilometer en voert de deelnemers langs diverse optredens van uiteenlopende aard. De wandeling is laagdrempelig en toegankelijk voor vrijwel iedereen. Het betreft geen wedstrijd; het accent ligt op gezamenlijk genieten en het op een bijzondere manier beleven van Veendam.
Naast lokale acts zijn er dit jaar ook enkele opvallende optredens geprogrammeerd. De route gaat dit jaar richting Wildervank en zoals elk jaar zijn er weer verrassende acts ingepland. De route kent dit jaar een verborgen wending: niet alles wat begint met voetstappen, gaat ook zo verder.
Ook dit jaar wordt er een prijs toegekend aan de deelnemer of groep deelnemers die de route het mooist uitgedost bewandelt.
Het goede doel 2026
Het goede doel van dit jaar is het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum. Sinds 2007 is de Margaretha Hardenberg Kerk in Wildervank in beheer en eigendom van de stichting Wildervanck-Wildervank. Deze stichting exploiteert de voormalige kerk onder de naam “Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum” (MHC). Het centrum draait volledig op vrijwilligers die zorg dragen voor het organiseren en begeleiden van uiteenlopende activiteiten, voorstellingen en bijeenkomsten.
Inschrijving, ook voor scholen, is nog mogelijk. Voor aanvullende informatie en inschrijving: moonlightwalkveendam.nl
Namens de Lionsclub Veendam, Jos Kraan