Nepagenten actief in de omgeving van de Parklaan in Winschoten

WINSCHOTEN – Naar aanleiding van nepagenten in Winschoten doet politie Oldambt een getuigenoproep.
De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen naar aanleiding van een incident met nepagenten in de omgeving van de Parklaan in Winschoten.
Het incident vond omstreeks 13.00 uur plaats.
Signalement:
* Man
* Blank
* Blond haar
* Circa 35 jaar
* Blauw shirt met lange mouwen
* Blauwe spijkerbroek
Heeft u rond dat tijdstip iets verdachts gezien of beschikt u over camerabeelden waarop mogelijk personen of voertuigen te zien zijn die hierbij betrokken kunnen zijn? Dan komt de politie graag met u in contact.
Heeft u beelden? Bewaar deze dan en neem contact met de politie op via 0900-8844. Vermeld daarbij het nummer 2026257008.
Wordt u benaderd door iemand die zich voordoet als politieagent en vraagt om geld of waardevolle spullen? Geef niets af en laat niemand zomaar binnen. Bij een verdachte of acute situatie belt u 112.
Bron: Politie Oldambt