‘Raddraaiers riepen elkaar op om te rellen bij Lichtweek Wedde’

WEDDE – De vernielingen en de explosie van geweld na afloop van de Lichtweek in Wedde lijken geen toevallige escalatie te zijn geweest. In Wedde en bij de organisatie van de Lichtweek zijn sterke signalen binnengekomen dat groepen jongeren uit omliggende dorpen elkaar via chatgroepen hebben opgeroepen om gericht stennis te trappen. Inmiddels circuleren er al concrete namen van de jongeren die bij het geweld betrokken zijn geweest.
Dat bevestigt bestuurslid Maike Stedema van Stichting Lichtweek Wedde. Waar het tentfeest decennialang een gemoedelijk dorpsfeest was, werd de sfeer zaterdagavond ontregeld door een groep van buitenaf. “Er waren geen mensen uit Wedde bij betrokken”, benadrukt Stedema. “Het gerucht gaat dat jongeren uit omliggende dorpen elkaar hebben opgeroepen om trammelant te maken. Er zijn inmiddels namen genoemd uit bepaalde plaatsen en het hele proces met de politie is in werking gezet.”
Hoewel drie beveiligers in de tent erger wisten te voorkomen op het evenemententerrein zelf, sloeg de vlam buiten de tent alsnog in de pan. Bezoekers en dorpsbewoners werden geconfronteerd met gerichte vernielingen en diefstal.
“Al al die jaren konden mensen hun jassen gewoon laten liggen, maar nu niet meer”, zegt een aangeslagen Stedema. “Er zijn jassen, fietsaccu’s en schermpjes gestolen er is een volwassen man het ziekenhuis ingeslagen. Waarom is het nodig om fietsen op een bult te gooien? Een echtpaar is onderweg naar huis zelfs opgewacht en belaagd. Ongelofelijk!”
De organisatie richt zich niet alleen tot de politie, maar doet ook een dringend appèl op de sociale omgeving van de betrokken jeugd in de omliggende dorpen. Stedema roept families op hun verantwoordelijkheid te nemen: “Opa’s, oma’s, broers en zussen: let op wat je kind of familielid doet. Zorg dat ze inzien wat ze hebben veroorzaakt en dat ze hun excuses komen aanbieden voor wat ze hebben gedaan.”
Ondanks de shock weigert het bestuur het bijltje erbij neer te gooien, al is de vrolijkheid verdwenen. “We gaan door, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar de angst en de twijfel blijven. We zijn niet relaxed als we straks weer een feestavond moeten organiseren”, aldus Stedema.
Het bestuur vreest bovendien voor de organisatorische consequenties. Het verkrijgen van vergunningen is nu al een ingewikkeld traject en extra beveiligingseisen kunnen de stichting zwaar onder druk zetten. “Wat houdt dit in voor onze toekomst? Waaraan moeten we volgend jaar voldoen en waar moeten we het geld voor extra beveiliging vandaan halen?”
Binnenkort zitten de stichting, de gemeente Westerwolde en de politie om tafel om de gebeurtenissen te evalueren en afspraken te maken voor volgend jaar. Stedema hoopt daarbij dat ook gedupeerden en slachtoffers een plek krijgen in deze gesprekken.
- De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen, slachtoffers en mensen met camerabeelden op zich te melden via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.