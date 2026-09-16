Startsein voor Oktobermaand Kindermaand in Hoi Pippeloi

VEENDAM – Locoburgemeester Ingrid Drent‑Sinot van gemeente Veendam heeft woensdagochtend in Kindercentrum Hoi Pippeloi het officiële startsein gegeven voor Oktobermaand Kindermaand.
De kinderen kregen vooraf de gelegenheid om vragen te stellen aan de locoburgemeester. Zij vroegen onder meer wat een locoburgemeester precies doet en hoe de ambtsketen van de burgemeester eruitziet, zowel aan de voor- als achterkant. Een opvallende vraag was wat er gebeurt als een burgemeester overlijdt. Drent‑Sinot legde uit hoe de opvolging formeel geregeld is, maar benadrukte dat men dat natuurlijk niet hoopt voor “onze geweldige burgemeester”. Aansluitend las zij voor uit Krekel van schrijfster Annet Schaap in de combinatiegroepen 6/7 en 8.
In Veendam krijgt het culturele aanbod begin oktober een vervolg met het Kinderboekenweekfestival, dat op zaterdag 3 oktober plaatsvindt in vanBeresteyn. De middag staat in het teken van het thema Spot on! en wordt georganiseerd door Bibliotheek Veendam, het Veenkoloniaal Museum en Theater & Filmhuis vanBeresteyn. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn er diverse activiteiten, waaronder goochelshows met Tim Wijst, rondleidingen in het Veenkoloniaal Museum en de theatervoorstelling 1001 nacht door Theater Pannenkoek. Voor deze onderdelen is vooraf aanmelden mogelijk.
Daarnaast kunnen bezoekers vrij binnenlopen voor een photobooth, knutselactiviteiten, het maken van stickers, een speurtocht, verkleedplezier en een silent disco. De toegang is gratis.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, ParkstadVeendam.nl