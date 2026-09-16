Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Groningen1

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. 

Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Afhamerpunten

• Oprichting Stichting Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2)

• Organisatieplan brandweerzorg 2027-2030

Bespreekpunten

• Zomernota 2026

• Oprichting Stichting Economische Agenda Nij Begun

Klik HIER voor de agenda.

Wilt u thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/

Bron: Gemeente Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

---advertentie---