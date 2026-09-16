Vernieuwde ruimten Dienstencentrum Ter Apel feestelijk geopend

TER APEL – De vernieuwde ruimten van het Dienstencentrum in Ter Apel zijn woensdag 16 september officieel in gebruik genomen. Zowel de zaal als de steunsteunruimte kregen een grondige opknapbeurt en werden voorzien van nieuw meubilair.
De deuren van de vernieuwde zaal gingen om 10.00 uur open. Belangstellenden werden ontvangen met koffie en thee en konden genieten van gebak. Directeur Freek Nauta heette de aanwezigen welkom en vertelde dat het oude meubilair inmiddels ruim 25 jaar oud was. Met de renovatie en de nieuwe inrichting heeft het Dienstencentrum weer een frisse en eigentijdse uitstraling gekregen.
Na het koffiemoment werden de aanwezigen getrakteerd op een drankje en een hapje. Voor de muzikale omlijsting zorgden de dames van ‘Gewoon Wij’. Met verschillende bekende meezingers wisten zij de aanwezigen al snel mee te krijgen, waardoor er een gezellige en ontspannen sfeer ontstond.
De feestelijke ingebruikname werd daarmee een geslaagde ochtend. Medewerkers, bezoekers en andere belangstellenden konden samen kennismaken met de vernieuwde ruimten en terugkijken op een geslaagde start van een nieuwe periode voor het Dienstencentrum.
Foto’s: Gerda Boeijing