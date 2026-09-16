Wandel mee met Ommetje Tocht om de Noord

MIDWOLDA – Op zaterdag 26 september kunnen inwoners meedoen aan Ommetje Tocht om de Noord in Midwolda. Deze wandeling van ongeveer 4 kilometer is bedoeld voor mensen die graag de sfeer van Tocht om de Noord willen beleven, maar voor wie de reguliere afstand te ver is.
Ommetje Tocht om de Noord is een samenwerking tussen Huis voor de Sport Groningen, Tocht om de Noord en de gemeente Oldambt. De wandeling vindt plaats tijdens de Nationale Sportweek. De deelnemers starten om 10.00 uur bij De Schakel in Midwolda. Vanaf daar wandelen zij samen een route van ongeveer 4 kilometer. Na afloop is er bij De Schakel koffie en thee.
Samen in beweging
De korte wandelroute is bedoeld om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om mee te doen aan een wandelactiviteit. Wethouder Gert Engelkens loopt zelf ook mee. Engelkens: “Bewegen is belangrijk, maar het moet vooral ook leuk en haalbaar zijn. Met Ommetje Tocht om de Noord kunnen ook inwoners voor wie een langere wandeling te veel is, samen op pad. Zo kan iedereen op zijn eigen manier de sfeer van Tocht om de Noord beleven.” De wandeling draait niet alleen om bewegen, maar ook om ontmoeting en gezelligheid. Deelnemers wandelen samen en sluiten de ochtend af met een kop koffie of thee.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 26 september 2026
Start: 10.00 uur
Locatie: De Schakel, Hoofdweg 170, Midwolda
Afstand: ongeveer 4 kilometer
Aanmelden
Meedoen is gratis, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden kan tot en met vrijdag 25 september via het aanmeldformulier: https://forms.cloud.microsoft/e/3Bc00LQTHM. Lukt aanmelden via de link niet? Stuur dan een e-mail naar a.oosterhuis@hvdsg.nl.
Bron: Thomas van der Haar, gemeente Oldambt.