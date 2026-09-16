Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.45 uur : Hanna Mol over Stichting Hanna in Bourtange
10.15 uur : Thea de Boer over Bluegrass concert in De Binding.
10.45 uur : Welzijn Westerwolde
11.15 uur : Meike Stedema over de ongeregeldheden tijdens de Lichtweek Wedde
11.45 uur : Alberta Kuil over evenement Over Leven in Oude Pekela
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden