Grenscontrole niet meer op vaste plek: iets rustiger in Mettingstraat, maar ‘racebaan’ blijft

BAD NIEUWESCHANS – Nu de Duitse politie niet meer voortdurend op dezelfde plek bij de A7 controleert, lijkt het iets rustiger te zijn geworden in de W. Mettingstraat in Bad Nieuweschans. Bewoners zien minder verkeer door de straat rijden, maar zeggen dat het probleem daarmee niet is opgelost. Vooral het harde rijden blijft.
Bewoner Rienus Ferwerda merkt voorzichtig verschil. “Het lijkt wel alsof het nu iets rustiger is.” Volgens hem is vooral het aantal auto’s wat afgenomen. “Iets, niet veel, maar iets.” Het harde rijden is volgens hem niet veranderd.
Ferwerda denkt dat de veranderde grenscontroles daarbij een rol spelen. De Duitse politie controleert vaker op wisselende plekken en momenten. Ook heeft de gemeente bij de Zuidweg een maatregel genomen waardoor automobilisten minder makkelijk de straat in kunnen rijden.
Meinhard van der Laan ziet ondertussen nog steeds genoeg verkeer met hoge snelheid langskomen. Hij noemt de Mettingstraat “net een racebaan”. Volgens hem bestond het probleem al vóór de grenscontroles en is het harde rijden dus niet verdwenen nu de situatie aan de grens verandert.
Ook meneer Kuper van Camping Holland Poort Westerveld spreekt hardrijders naar eigen zeggen geregeld aan. Eén confrontatie liep volgens hem zelfs zo uit de hand dat hij iemand in de vijver gooide. Een andere keer hield hij een automobilist aan die volgens hem ongeveer vijftig kilometer per uur reed terwijl er kinderen in de buurt waren. Daarna nam hij opnieuw contact op met de gemeente. “Er zijn nu drie incidenten. Hoeveel moeten er nog meer gebeuren?”
Ferwerda zag zelf eveneens een gevaarlijk moment. Een fietser schrok volgens hem zo van een hard naderende auto dat hij over de kop sloeg.
Vorige week boden bewoners nog een petitie aan tegen het sluipverkeer en de onveiligheid in de straat. Dat er nu iets minder verkeer rijdt, is voor hen dan ook niet genoeg. Ferwerda ziet onder meer eenrichtingsverkeer als mogelijke oplossing. “Dat hebben we er wel voor over, als het maar wat rustiger wordt.”
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