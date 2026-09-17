Inloopbijeenkomst groot onderhoud Beerta

BEERTA – De gemeente Oldambt organiseert een inloopbijeenkomst over groot onderhoud aan de Hoofdstraat in Beerta. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 september 2026 in de Bartholomeuskerk in Beerta. Direct aanwonenden van de Hoofdstraat zijn welkom tussen 19.00 en 20.00 uur. Tussen 20.15 en 21.15 uur kunnen de overige inwoners van Beerta langskomen.
Groot onderhoud
De komende jaren vindt er groot onderhoud plaats aan de Hoofdstraat in Beerta. Hiermee wil de gemeente Oldambt de veiligheid en de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Er is ruimte voor nieuw groen, de riolering wordt aangepakt en kabels en leidingen worden vervangen. De Hoofdstraat krijgt niet alleen een onderhoudsbeurt maar delen van de weg worden ook opnieuw ingericht.
Voorlopig ontwerp
Samen met Dorpsbelangen en een werkgroep van aanwonenden van de Hoofdstraat is een voorlopig ontwerp gemaakt. Bewoners hebben knelpunten en wensen benoemd, en die zijn verwerkt in het ontwerp. Dit aangepaste ontwerp wordt nu voorgelegd aan alle aanwonenden van de Hoofdstraat en de andere inwoners van Beerta
Werkzaamheden
Tijdens de inloopbijeenkomst krijgen inwoners meer informatie over de werkzaamheden, de planning en wat dit betekent voor het dorp en de bereikbaarheid. Aan het begin van de bijeenkomst is er een algemene uitleg. (Om 19.00 uur voor aanwonenden en om 20.15 uur voor overige inwoners van Beerta). Daarna kunnen bezoekers van de avond persoonlijk in gesprek met de gemeente over hun vragen en wensen.
Uitvoering en planning
• Voorbereidingen en verbeteren ontwerp (2026)
• Werkzaamheden aan kabels en leidingen. (Start voorjaar 2027)
• Werkzaamheden ontwerpplan (Start voorjaar 2028)
Bron: Gemeente Oldambt