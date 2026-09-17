Kerkpad Sellingen wordt groener dankzij subsidie Landschapswerkplaats

SELLINGEN – Langs het Kerkpad in Sellingen worden 24 bomen en 180 struiken geplant. Stichting Ontmoetingsruimte Het Eitens Hofje ontvangt hiervoor ruim 24.000 euro subsidie. Het is het eerste project dat subsidie ontvangt vanuit de subsidieregeling van de Landschapswerkplaats. Gedeputeerde Susan Top overhandigde woensdag 16 september de eerste subsidietoekenning aan de initiatiefnemers.
Het Kerkpad is een openbaar toegankelijk wandelpad dat de kerk, het dorpscentrum, woongebieden en het omliggende groen verbindt. Met streekeigen bomen en struiken krijgt het Kerkpad een groener karakter dat past bij Westerwolde. Initiatiefnemer Johan Eitens: “Het Kerkpad wordt veel gebruikt door inwoners van Sellingen. Door hier bomen en struiken te planten maken we de route nog aantrekkelijker voor iedereen. Het mooiste is dat vrijwilligers uit Sellingen zelf meehelpen met de aanplant en onderhoud. Zo groeit hier niet alleen groen, maar ook noaberschap.”
Eerste subsidietoekenning
De overhandiging in Sellingen is een mijlpaal voor de subsidieregeling van de Landschapswerkplaats. De regeling is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan een groener, biodiverser en beter beleefbaar landschap in Groningen. Dat kan op allerlei manieren. Denk aan meer groen in je eigen dorp, een betere wandelverbinding, meer bomen en struiken of een kano- of SUP-route.
Susan Top, gedeputeerde provincie Groningen: “Dit project laat zien waar de Landschapswerkplaats voor bedoeld is: inwoners die samen het verschil maken voor hun leefomgeving. Met meer groen langs het Kerkpad versterken we de biodiversiteit, de leefbaarheid én de kwaliteit van het landschap voor de toekomst.”
Goede ideeën uit Groningen verder helpen
Ook voor de Landschapswerkplaats is de toekenning van deze subsidie een bijzonder moment.
Twiga van der Werf, projectleider bij de Landschapswerkplaats: “Veel inwoners hebben goede ideeën voor hun omgeving, maar weten niet altijd hoe ze die verder kunnen brengen. Vanuit de Landschapswerkplaats helpen we initiatiefnemers om zo’n idee verder te brengen naar een plan dat ook echt uitgevoerd kan worden.”
De provincie Groningen voert de subsidieregeling uit, beoordeelt de aanvragen en verleent de subsidie. Het budget is beschikbaar gesteld vanuit Toukomst door Nationaal Programma Groningen.
Subsidieregeling loopt door tot en met 2028
De subsidieregeling van de Landschapswerkplaats loopt tot en met 2028. In totaal is hiervoor € 10 miljoen beschikbaar. Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.landschapswerkplaats.nl/subsidieregeling.
Bron: Landschapswerkplaats