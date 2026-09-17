Kinderen trainen gratis met FC Groningen in Winschoten: ‘Ik wil later ook bij FC Groningen’

WINSCHOTEN – Kinderen en jongeren konden woensdagmiddag bij WOP Park Zuid in Winschoten gratis sporten met trainers van FC Groningen. De 10-jarige Milas hoefde niet lang na te denken waarom hij meedeed. „Ik wil ook goed worden, net zoals de spelers van FC Groningen.”
Milas voetbalt bijna iedere dag en hoopt later zelf bij FC Groningen terecht te komen. Ook de 10-jarige Veerle is fanatiek. „Ik vind het heel leuk om te voetballen en ik heb er veel plezier in. Ik ben heel erg fan van FC Groningen.” In haar eigen team is ze het enige meisje.
Volgens Sam Wormmeester, programmaleider van Trainen als een Prof, draait de activiteit om meer dan voetbal. „Wij staan ook voor meer en beter bewegen. We proberen kinderen zoveel mogelijk verschillende soorten bewegen aan te leren.”
Dat deelname gratis is, is bewust. „In Noord-Nederland en helemaal in Oost-Groningen hebben we veel bewegingsarmoede. Wij vinden dat elk kind moet kunnen bewegen en beter moet leren bewegen.”
De trainingen keren op 23 en 30 september terug in Winschoten. Daarna volgen ook activiteiten in Bad Nieuweschans en Scheemda.
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Malou Vos