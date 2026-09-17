DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Niederlangen
Gisteravond brak om 19.55 uur op een bedrijfsterrein aan de Ottomeyerstraße in Niederlangen brand uit. Twee medewerkers, een 29-jarige man en een 23-jarige vrouw, liepen lichte verwondingen op door het inademen van rook toen ze probeerden de rookontwikkeling aan te pakken.
De brandweer van Sustrum rukte met drie voertuigen en 18 manschappen uit. De exacte omvang van de schade is nog niet bekend.