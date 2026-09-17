Grijs en bewolkt met af en toe regen, morgen opklaringen

Donderdag De donderdag verloopt zwaar bewolkt en wisselvallig. Gedurende de ochtend en middag trekt er een gebied met lichte regen en motregen over Oost-Groningen. Pas tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op, al blijft de bewolking hardnekkig aanwezig. Met een maximumtemperatuur van rond de 18°C is het wat koeler dan voorgaande dagen. De zuidwestelijke wind waait matig, 3 tot 4 Bft, en ruimt later op de dag naar het westen tot noordwesten.

Vanavond en Vannacht In de avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen in de streek droog. Het wolkendek breekt in de loop van de nacht lokaal wat open, waardoor er enkele opklaringen ontstaan. Onder de opklaringen koelt het af naar een frisse minimumtemperatuur van rond de 10°C tot 11°C. Er staat weinig wind, zwak tot matig, 2 Bft uit noordwestelijke richtingen.

Vrijdag Morgen, vrijdag 18 september, start de dag op de meeste plaatsen droog. De ochtend begint met wolkenvelden, maar in de loop van de dag krijgt de zon af en toe wat meer ruimte. Een enkel lokaal buitje in de middag is niet helemaal uitgesloten, maar het droge weer heeft veruit de overhand. De thermometer tikt overdag een redelijke 19°C aan. Er staat een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit noord tot noordwest. In de nacht naar zaterdag klaart het verder op bij een frisse 9°C.

Tip van de redactie: Houd vandaag overdag de regenjas paraat als je onderweg bent in de streek.