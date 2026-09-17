LIF Fashion viert 1 jarig bestaan in Winschoten

WINSCHOTEN – LIF Fashion bestaat deze week één jaar. Een bijzondere mijlpaal voor de kledingwinkel in het centrum van Winschoten. Het eerste jaar is voorbijgevlogen en LIF Fashion viert dat graag samen met haar klanten.
“We zijn ontzettend blij met hoe ons eerste jaar is verlopen. We merken dat steeds meer klanten ons weten te vinden en inmiddels mogen we al veel vaste klanten regelmatig terugzien in de winkel. Het is vooral heel leuk om te zien hoe onze merken worden ontvangen in Winschoten en omgeving.” Daarom staat deze week helemaal in het teken van het 1 jarig bestaan.
Zaterdag wordt het jubileum extra feestelijk gevierd in de winkel. Voor iedereen die gezellig langskomt staat er een gebakje en een drankje klaar.
Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen zij zich laten schminken, een glitter tattoo laten zetten of hun haar laten vlechten.
“We willen er samen met onze klanten vooral een gezellige feestweek van maken. We zijn iedereen die het afgelopen jaar bij ons heeft gewinkeld enorm dankbaar. We hopen nog heel veel mooie jaren in Winschoten te mogen beleven.”
Bron: LIF Fashion