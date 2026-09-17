Mingels Oktoberfest opnieuw naar Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zaterdag 17 oktober staat Sportpark Noord opnieuw in het teken van het Mingels Oktoberfest. Na het succes van de eerdere edities wordt dit jaar opnieuw alles uit de kast gehaald voor een avond vol muziek, bier en gezelligheid.
Op het programma staan Lawineboys, Palemiger Spatzen, Das Oktoberstunde en DJ Joep Verhaar. Van Duitse meezingers en harmonikapower tot bekende feesthits: de organisatie belooft een avond vol muziek en feest.
Ook de feesttent wordt volledig aangekleed in Oktoberfeststijl, met onder andere houten hutjes, een Oktoberfest bar met bierpullen en sfeervolle verlichting en decoratie. Bezoekers kunnen uiteraard hun Lederhose of Dirndl uit de kast trekken.
De kaartverkoop is inmiddels in volle gang en de tickets gaan hard.
Mingels Oktoberfest 2026
Zaterdag 17 oktober 2026
Sportpark Noord, Stadskanaal
Info: www.mingelsoktoberfest.nl
Bron: Rik Bieze