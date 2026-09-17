Praten over poep? Dat helpt écht

GRONINGEN – Bijna niemand praat erover, maar heel veel mensen hebben er last van: problemen met de ontlasting. Denk aan verstopping (obstipatie) of aan ontlasting die je niet kunt ophouden. Op zaterdag 3 oktober is er een gratis bijeenkomst over dit onderwerp: De grote boodschap – wat als het niet vanzelf gaat? Iedereen is welkom.
Schaamte maakt het zwaarder
Poepproblemen zijn nog steeds een taboe. Mensen praten er niet over, ook niet met hun partner, vrienden of hun huisarts. Vaak schamen ze zich. Dat is jammer, want juist het gesprek helpt. Wie erover praat, merkt: ik ben niet de enige. En er is vaak meer aan te doen dan mensen denken.Klachten met de ontlasting kunnen het dagelijks leven flink in de weg zitten. Sommige mensen durven de deur niet meer uit. Ze slaan een verjaardag over, of stoppen met sporten. Terwijl er behandelingen, hulpmiddelen en praktische tips zijn die het leven een stuk makkelijker maken.
Wat kun je verwachten?
Tijdens de middag vertellen deskundigen uit verschillende ziekenhuizen wat obstipatie en ontlastingsverlies precies zijn, waar de klachten vandaan komen en wat je eraan kunt doen. Ook een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal. Er is volop ruimte om vragen te stellen.
Programma
Voor wie?
De bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over obstipatie of ontlastingsverlies. Ook als je zelf klachten hebt, of als je iemand kent met deze klachten, ben je van harte welkom.
Tijd Onderwerp
13.30 uur Inloop
14.00 uur Jessica de Boer, Maag-Darm-Lever-diëtist
14.30 uur Janneke Martens, verpleegkundig specialist – darmproblemen bij mensen met een neurologische aandoening
15.00 uur Pauze
15.10 uur Marinus van der Ploeg, (uro)gynaecoloog – oorzaken en behandelingen
15.40 uur Christiaan Doorn, ervaringsdeskundige
17.00 uur Einde
Praktische informatie
Wanneer: zaterdag 3 oktober 2026, van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Van der Valk Hotel Hoogkerk, Borchsingel 53, Eelderwolde
Kosten: gratis
Aanmelden: via www.coloplast.to/degroteboodschap
Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Vol is vol.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Martini Ziekenhuis, Treant, Nij Smellinghe, FrisiusMC, Antonius Zorggroep en Coloplast.
Bron: Martini Ziekenhuis