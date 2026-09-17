Praten over poep? Dat helpt écht

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Provincie Groningen

GRONINGEN – Bijna niemand praat erover, maar heel veel mensen hebben er last van: problemen met de ontlasting. Denk aan verstopping (obstipatie) of aan ontlasting die je niet kunt ophouden. Op zaterdag 3 oktober is er een gratis bijeenkomst over dit onderwerp: De grote boodschap – wat als het niet vanzelf gaat? Iedereen is welkom.

Schaamte maakt het zwaarder
Poepproblemen zijn nog steeds een taboe. Mensen praten er niet over, ook niet met hun partner, vrienden of hun huisarts. Vaak schamen ze zich. Dat is jammer, want juist het gesprek helpt. Wie erover praat, merkt: ik ben niet de enige. En er is vaak meer aan te doen dan mensen denken.Klachten met de ontlasting kunnen het dagelijks leven flink in de weg zitten. Sommige mensen durven de deur niet meer uit. Ze slaan een verjaardag over, of stoppen met sporten. Terwijl er behandelingen, hulpmiddelen en praktische tips zijn die het leven een stuk makkelijker maken.

Wat kun je verwachten?
Tijdens de middag vertellen deskundigen uit verschillende ziekenhuizen wat obstipatie en ontlastingsverlies precies zijn, waar de klachten vandaan komen en wat je eraan kunt doen. Ook een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Programma

Voor wie?

De bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over obstipatie of ontlastingsverlies. Ook als je zelf klachten hebt, of als je iemand kent met deze klachten, ben je van harte welkom.

Tijd                      Onderwerp

13.30 uur            Inloop

14.00 uur            Jessica de Boer, Maag-Darm-Lever-diëtist

14.30 uur            Janneke Martens, verpleegkundig specialist – darmproblemen bij mensen met een neurologische aandoening

15.00 uur            Pauze

15.10 uur            Marinus van der Ploeg, (uro)gynaecoloog – oorzaken en behandelingen

15.40 uur            Christiaan Doorn, ervaringsdeskundige

17.00 uur            Einde

Praktische informatie

Wanneer: zaterdag 3 oktober 2026, van 13.30 tot 17.00 uur

Waar: Van der Valk Hotel Hoogkerk, Borchsingel 53, Eelderwolde

Kosten: gratis

Aanmelden: via www.coloplast.to/degroteboodschap

Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Vol is vol.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Martini Ziekenhuis, Treant, Nij Smellinghe, FrisiusMC, Antonius Zorggroep en Coloplast.

Bron: Martini Ziekenhuis

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